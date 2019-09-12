12 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaşlı N’Koudou'dan Türkiye açıklaması! "Türkiye'yi seçtim çünkü...

Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği N'Koudou, Türkiye'yi seçme nedeninden Beşiktaş'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin müslüman bir ülke olmasının transferinde önemli rol oynadığını belirten N'Koudou, "Çok konuşmam ama pozitifimdir. Genelde beni gülerken görürsünüz" ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların tamamı...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 09:34
  • 1
  • 11
Beşiktaşlı N’Koudou'dan Türkiye açıklaması! Türkiye'yi seçtim çünkü...

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou önemli açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan yıldız futbolcu neden Türkiye'yi terci ettiğini anlattı.

  • 2
  • 11
Beşiktaşlı N’Koudou'dan Türkiye açıklaması! Türkiye'yi seçtim çünkü...

İşte N'Koudou'nun özel açıklamaları:

Birincisi; Müslüman bir ülkeye geldim, bu benim için çok önemli. Türkiye hayatımı kolaylaştıracak. İkincisi; Süper Lig'i fazla tanımıyorum ancak Beşiktaş'ın başarılarını biliyordum. Bu takımda üst düzey futbolcular oynuyordu, şimdi de oynuyorlar. Kulübün imkânları ve stadyum harika. Aile ortamına sahibiz. Gelmeden önce bana Beşiktaş taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu söylemişlerdi. Ancak ne kadar beklerseniz bekleyin, insan biraz şaşırıyor. Çünkü atmosfer muhteşem.

  • 3
  • 11
Beşiktaşlı N’Koudou'dan Türkiye açıklaması! Türkiye'yi seçtim çünkü...

SAHA İÇİNDE BASİT BİR İNSANIM

Ben saha içinde basit insanımdır, basit oynamaya çalışırım. Genelde çok konuştuğumu görmezsiniz. Kaybetmeyi seven bir karakter değilim. Saha dışında ise genellikle ailemle birlikteyim, evde vakit geçirmeyi seven bir insanım. Belki çok konuşmam ama pozitif davranırım, genelde beni gülümserken görürsünüz. Böyle bakarım hayata.

  • 4
  • 11
Beşiktaşlı N’Koudou'dan Türkiye açıklaması! Türkiye'yi seçtim çünkü...

Tottenham kararıyla ilgili pişmanlığım yok. Orada gerçekten çok şey öğrendim. Gittiğimde 20 yaşındaydım. Çok büyük oyuncularla, çok büyük deneyimler yaşadım. Oynamadığım dönemlerde hiçbir zaman vazgeçmedim. Gittiğimde gençtim, çok şey öğrenmiş bir futbolcu olarak ayrıldım. Şimdi de burada yeni bir sayfaya başlıyorum.

  • 5
  • 11
Beşiktaşlı N’Koudou'dan Türkiye açıklaması! Türkiye'yi seçtim çünkü...

BÜTÜN KUPALARI İSTİYORUM

Geçen yıl Monaco'da kiralık oynuyordum ama Tottenham, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğinde takım arkadaşlarım ile konuştum, çok büyük hayal kırıklığına uğradılar. Kaybettikten sonra bunu kabullenip, hazmetmek oldukça zor. Herkes orada olmayı, kupayı kaldırmayı hayal ediyor. O açıdan takım arkadaşlarım adına büyük hayal kırıklığı oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör