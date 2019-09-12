12 Eylül 2019, Perşembe
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Beşiktaşlı N’Koudou'dan Türkiye açıklaması! "Türkiye'yi seçtim çünkü...
Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği N'Koudou, Türkiye'yi seçme nedeninden Beşiktaş'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin müslüman bir ülke olmasının transferinde önemli rol oynadığını belirten N'Koudou, "Çok konuşmam ama pozitifimdir. Genelde beni gülerken görürsünüz" ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların tamamı...
Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 09:34
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