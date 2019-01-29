29 Ocak 2019, Salı

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Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...

Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor... Siyah beyazlılarda transferden çok ayrılık rüzgarları sert esmeye devam ediyor...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 12:44
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Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...

Beşiktaş'ta transfer dönemi değil ayrılık dönemi ön plana çıktı. Siyah beyazlılar kadroya takviye çalışmalarını sürdürürken ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor...

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Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...

Ara transfer döneminde kadrosuna Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayyer Oktay'ı katan Beşiktaş'ta Pepe, Babel'in ardından son olarak Vagner Love ile yollar ayrılmıştı.

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Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...

Quaresma'nın da artık tesislerde vedalaşmasıyla ayrılığı açıklanmıştı. Sıradaki isimler bazında "Kimin sözleşmesi feshedilecek, kimin ayrılığı transferle gerçekleşecek?" sorularının cevabı belli oldu.

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Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...

İşte Beşiktaş'ta Pepe, Babel, Vagner Love ve Quaresma'nın ardından takımdan ayrılması beklenen isimlerin listesi:

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Quaresma sonrası 4 ayrılık daha! Beşiktaş dağıldı...

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