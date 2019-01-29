Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta, Mirin transferinin ardından stopere bir takviye daha... İşte o futbolcunun transferine dair detaylar ve tüm bilinmeyenler haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





