29 Ocak 2019, Salı

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Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş'ta, Mirin transferinin ardından stopere bir takviye daha... İşte o futbolcunun transferine dair detaylar ve tüm bilinmeyenler haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.01.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 16:34
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Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş

Ara transfer döneminde savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

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Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş

İtalyanların ortaya çıkardığı ve duyurduğu görüşmelere dair detaylar ve futbolcu hakkındaki bilgiler şöyle...

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Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş

Siyah beyazlılar, Uruguay Milli Takımı'nın da yıldız isimlerinden birinin transferini bitiriyor...

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Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU
Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, siyah beyazlı ekip, Sassuolo formasını terleten 23 yaşındaki stoper oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşmak üzere.

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Dünyaca ünlü gazeteci transferi böyle duyurdu! Beşiktaş

BONSERVİSİYLE GELİYOR
O isim Mauricio Lemos! İddiaya göre taraflar arasındaki anlaşma kiralık olmayacak ve Lemos bonservisiyle Beşiktaş'a gelecek.

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