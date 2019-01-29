29 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Kevin N'Koudou çubukluya çok yakın!

N'Koudou için Tottenham'la anlaşan Beşiktaş, saatleri sayıyor. Oyuncu çubukluya çok yakın.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 10:30
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Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

Babel'in ayrılmasından sonra kanat takviyesi için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta Quaresma'nın da ayrılışı ile transfer zorunlu hale geldi.

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Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

Siyah-beyazlılar, bir süre önce Tottenham'lı Kevin N'Koudou için İngiliz ekibi ile pazarlıklara başlamış arada küçük pürüzler kalmıştı.

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Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

Son gelen haberlere göre tarafların bu sorunları da çözdüğü kaydedildi. 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun bugün yarın açıklanabileceği kaydedildi.

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Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!

1.74 boyundaki N'Koudou satın alma opsiyonlu kiralanacak.

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Kevin NKoudou çubukluya çok yakın!
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