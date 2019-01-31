Quaresma çalışmalara devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile 3 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Takımdan ayrılacağı konuşulan Quaresma ise dün olduğu gibi bugün de antrenmanda yer aldı.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





