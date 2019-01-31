Beşiktaşın son transferi Shinji Kagawa İstanbulda!

31 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın son transferi Shinji Kagawa İstanbul'da!
Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Japon futbolcuyu taşıyan uçak 16:15 itibariyle İstanbul'a indi.
Giriş Tarihi: 31.01.2019 16:26
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