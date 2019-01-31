31 Ocak 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ın son transferi Shinji Kagawa İstanbul'da!

Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'un Japon 10 numarası Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Japon futbolcuyu taşıyan uçak 16:15 itibariyle İstanbul'a indi.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 16:26
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Beşiktaşın son transferi Shinji Kagawa İstanbulda!

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı.

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Beşiktaşın son transferi Shinji Kagawa İstanbulda!

Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa transferi gün içinde açıklanacak. Japon oyuncuyu taşıyan uçak ise 16:15'te İstanbul'a indi.

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Beşiktaşın son transferi Shinji Kagawa İstanbulda!

Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

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Beşiktaşın son transferi Shinji Kagawa İstanbulda!

6 aylığına Beşiktaş'a kiralanan Kagawa 1 milyon euro alacak.

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Beşiktaşın son transferi Shinji Kagawa İstanbulda!

Kiralama bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kagawa'nın satın alma opsiyonunu da 1.5 milyon euro olarak elinde bulunduracak.

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