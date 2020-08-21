21 Ağustos 2020, Cuma

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Papiss Cisse'den heyecanlandıran açıklama! "Beşiktaş'la görüştüm"

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine Alanyaspor ile sözleşmesi biten Papiss Cisse'yi almıştı. Deneyimli golcü, Belçika basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'la görüştüğünü itiraf etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 18:40
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Papiss Cisse'den heyecanlandıran açıklama! Beşiktaş'la görüştüm

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Papiss Cisse'den heyecanlandıran açıklama! Beşiktaş'la görüştüm

Beşiktaş'ın golcü transferi listesinde yer alan Senegalli futbolcu Belçika basınından Walfoot'a konuştu.

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Papiss Cisse'den heyecanlandıran açıklama! Beşiktaş'la görüştüm

İşte Cisse'nin sözlerinden öne çıkanlar...

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Papiss Cisse'den heyecanlandıran açıklama! Beşiktaş'la görüştüm

Ligde geride bıraktığımız sezon iyi bir performans sergiledik ve 5. sırada bitirdik. Alanyaspor, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşadı ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ligi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde tamamladık.

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Papiss Cisse'den heyecanlandıran açıklama! Beşiktaş'la görüştüm

İyi bir sezonu geride bıraktık bundan dolayı memnunum ama ben daha iyisini yapabilirdim. Bu nedenle tatmin olmadım. Daima kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

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