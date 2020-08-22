22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Fode Koita transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği Gineli futbolcu için Kasımpaşa'nın kapısını çalan yönetim, lacivert-beyazlılardan şok bir cevap aldı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 10:08
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Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...

N'Sakala, Mensah ve Welinton takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Kara Kartal, son olarak Fransa 3. Ligi ekiplerinden US Concarneau'da forma giyen sol kanat oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.

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Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...

Oyuncu arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Fode Koita olmuştu.

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Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer konusunda her şey olabilir. Koita'nın adı geçiyor. Teknik heyetimizle görüşeceğiz ve eğer böyle bir talep varsa Kasımpaşa'nın kapısını çalarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...

Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Kasımpaşa'nın kaleci Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Mame Thiam'ı da Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak vermesinden sonra Koita için Kasımpaşa'nın kapısını resmen çaldı.

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