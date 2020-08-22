Beşiktaş'a Koita şoku! Kasımpaşa...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer konusunda her şey olabilir. Koita'nın adı geçiyor. Teknik heyetimizle görüşeceğiz ve eğer böyle bir talep varsa Kasımpaşa'nın kapısını çalarız." ifadelerini kullanmıştı.