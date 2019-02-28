Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Sezon sonu için A Milli Takım ile anlaşan ve Fenerbahçe derbisinde oyuna müdahale etmekte geç kaldığı için eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, yönetimden karşı bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





