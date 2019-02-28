28 Şubat 2019, Perşembe

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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Sezon sonu için A Milli Takım ile anlaşan ve Fenerbahçe derbisinde oyuna müdahale etmekte geç kaldığı için eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için, yönetimden karşı bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 12:04
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminin sona ermesine adım adım yaklaşılırken iplerin kopamamasının sebebi belli oldu.

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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Uzun süredir yönetimde tecrübeli teknik adamı istemeyen isimlerin olduğu konuşuluyordu.

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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Şenol Güneş'in de millî takımla anlaştığı ortaya çıkmış ancak resmî açıklama bir türlü yapılamamıştı.

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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Siyah-beyazlı yönetimin sezon başından bu yana tecrübeli teknik adama ödeme yapamadığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş hamlesi!

Şenol Güneş'in de iki milyon avroyu bulan alacağından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi beklemeye aldığı öğrenildi.

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