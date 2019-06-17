18 Haziran 2019, Salı
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Neustadter Beşiktaş'ta
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki tecrübeli stoper "Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, şimdi Beşiktaş'a hoca oldu. Büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağım" dedi
Giriş Tarihi: 17.06.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 07:54
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