18 Haziran 2019, Salı

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Neustadter Beşiktaş'ta

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki tecrübeli stoper "Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, şimdi Beşiktaş'a hoca oldu. Büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağım" dedi

Giriş Tarihi: 17.06.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 07:54
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Neustadter Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Neustadter Beşiktaş'ta

Üç sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu Roman Neustadter'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

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Neustadter Beşiktaş'ta

Roman Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, teknik direktör Abdullah Avcı'nın M.Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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Neustadter Beşiktaş'ta

EVİMİ BİLE BOŞALTMADIM

"Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, kendisiyle her konuda anlaşmıştık.

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Neustadter Beşiktaş'ta

Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim.

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