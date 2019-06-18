18 Haziran 2019, Salı

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flşa bir gelişme yaşandı. Yaşadığı mali kriz nedeniyle futbolcularına ödeme yapmakta zorlanan siyah-beyazlılarda üç futbolcunun serbest kalma ihtimali doğdu.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 10:07
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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir

Türk futbolunu adeta sarıp sarmalayan ekonomik sıkıntılar tüm kulüpleri etkiliyor.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir

Son iki sezonu kupasız kapatan Beşiktaş'ta da ciddi bir finansal kriz yaşanıyor.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir

Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren ve yeni sezona yeni umutlarla girmeye hazırlanan siyah beyazlılarda üç futbolcunun alacakları için kulübe ihtarmane gönderdiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma kulübe 6'ıncı ihtarnamesini yolladı.

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir

Devre arası ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken takımda kalan Quaresma geçen sezon 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazandı.

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