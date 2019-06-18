Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Üç oyuncu serbest kalabilir

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flşa bir gelişme yaşandı. Yaşadığı mali kriz nedeniyle futbolcularına ödeme yapmakta zorlanan siyah-beyazlılarda üç futbolcunun serbest kalma ihtimali doğdu.

Giriş Tarihi: 18.06.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





