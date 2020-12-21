Necip Uysal performansıyla göz doldurdu! "Beşiktaş'ın çimentosu"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 4-0 galip geldiği maçta sağ bek olarak forma giyen Necip Uysal, sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazandı. Bu yıl tam 3 farklı pozisyonda forma giyen Necip Uysal yaptırdığı penaltı ile maçın kilidinin açılmasına sebep oldu. Necip'in performansı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:40 ABONE OL