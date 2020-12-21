21 Aralık 2020, Pazartesi

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Necip Uysal performansıyla göz doldurdu! "Beşiktaş'ın çimentosu"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 4-0 galip geldiği maçta sağ bek olarak forma giyen Necip Uysal, sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazandı. Bu yıl tam 3 farklı pozisyonda forma giyen Necip Uysal yaptırdığı penaltı ile maçın kilidinin açılmasına sebep oldu. Necip'in performansı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:40
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Necip Uysal performansıyla göz doldurdu! Beşiktaş'ın çimentosu

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, bu sezon 13. resmi karşılaşmasına çıkarken bu maçlarda üç ayrı mevkide forma giydi.

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Necip Uysal performansıyla göz doldurdu! Beşiktaş'ın çimentosu

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, Erzurum mücadelesi de dahil 7'sinde sağ bek, 4'ünde ön libero ve 2'sinde stoperde oynadı.

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Necip Uysal performansıyla göz doldurdu! Beşiktaş'ın çimentosu

Erzurum karşısında aldığı penaltı ile takımının 1-0 öne geçmesinde başrolü oynarken yine taraftarın gönlünü kazandı.

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Necip Uysal performansıyla göz doldurdu! Beşiktaş'ın çimentosu

Sağ bek olarak çıktığı Antalya maçında takım 1-0 gerideyken Larin'e yaptığı asist ile 1 puanı getiren Necip, Konya mücadelesinde Gökhan'a gol pası vermiş ama mağlubiyeti engelleyememişti.

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Necip Uysal performansıyla göz doldurdu! Beşiktaş'ın çimentosu

Fenerbahçe derbisinde stoper oynayan 29 yaşındaki oyuncu, fileleri havalandırmış, Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de galip gelmişti.

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