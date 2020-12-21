İşte spor yazarlarının Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı değerlendirmeleri

Ligin alt sıralarında yer alan Erzurumspor başarılı saha içi parselasyonuyla frenlemeye çalıştı ve ilk gole kadar da bu planları tuttu. Beşiktaş'ta kilidi açan Necip Uysal'dı. Harika bindirmeyle çok iyi bir anda takımına penaltı kazandıran isim oldu. Bu golün ardından Erzurum paramparça oldu ve 10 dakikada fark bir anda 4'e çıktı.