21 Aralık 2020, Pazartesi

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İşte spor yazarlarının Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı değerlendirmeleri

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile BB. Erzurumspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş 4-0 gibi net bir skor ile kazanmayı başardı ve rakiplerinin puan kaybettiği hafta oldukça kıymetli bir galibiyet elde etti. Maçı değerlendiren spor yazarları oynanan futbol ve taktiksel değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar....

Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:13
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İşte spor yazarlarının Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı değerlendirmeleri

SİNAN VARDAR - ZİRVEYE PENÇE

Beşiktaş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanya'nın yenilmesiyle 12 puanlık maçı kazandı ve ligin zirvesine dev bir pençe attı. Dün Beşiktaş ilk 60 dakikada istediklerini sahaya yansıtamadı. Siyah-beyazlılar oyunu kurmakta ve pozisyon bulmakta zorlandı.

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İşte spor yazarlarının Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı değerlendirmeleri

Ligin alt sıralarında yer alan Erzurumspor başarılı saha içi parselasyonuyla frenlemeye çalıştı ve ilk gole kadar da bu planları tuttu. Beşiktaş'ta kilidi açan Necip Uysal'dı. Harika bindirmeyle çok iyi bir anda takımına penaltı kazandıran isim oldu. Bu golün ardından Erzurum paramparça oldu ve 10 dakikada fark bir anda 4'e çıktı.

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İşte spor yazarlarının Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı değerlendirmeleri

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz dünkü maçın yıldızıydı. Rıdvan hatasız oynarken kendisini sürekli geliştirmesini takdir etmemek elde değil.

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İşte spor yazarlarının Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı değerlendirmeleri

Aboubakar attığı iki golle krallıkta ne kadar iddialı olduğunu gösterirken sürekli eleştirdiğimiz Vida'nın harika golü dünkü maçın en güzel anıydı. Hırvat oyuncunun geri dönüşü de Beşiktaş'a büyük güç katar.

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İşte spor yazarlarının Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı değerlendirmeleri

Josef'e çok özel parantez açmak gerekir. Brezilyalı oyuncu oyunu hem çok iyi okuyor, hem de takım arkadaşlarını saha içinde ateşleyen isim... Josef bu performansıyla yılın transferi olacak gibi...

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