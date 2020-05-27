Beşiktaş'ın gizli transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Davete olumlu yanıt veren Yunan futbolcu, Türkiye'ye gelerek karşılaşmayı tribünden izledi. Taraflar İstanbul'da bir kez daha masaya oturdu. Buluşmanın çok olumlu ve samimi geçtiği belirtildi.