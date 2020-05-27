27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ın gizli transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Yunan yıldızı corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray derbisine davet ettiği ve oyuncunun İstanbul'a gelerek mücadeleyi tribünden takip ettiği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 02:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 06:35
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Beşiktaş'ın gizli transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Gelecek sezon takım bütçesini büyük ölçüde daraltacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor.

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Beşiktaş'ın gizli transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı idarecilerin, mart ayında Yunanistan'da AEK forması giyen Petros Mantalos ve kulübüyle görüşmede bulunduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın gizli transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Olumlu geçen ilk temasın ardından Beşiktaş, tecrübeli orta sahayı corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray derbisine davet etti.

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Beşiktaş'ın gizli transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Davete olumlu yanıt veren Yunan futbolcu, Türkiye'ye gelerek karşılaşmayı tribünden izledi. Taraflar İstanbul'da bir kez daha masaya oturdu. Buluşmanın çok olumlu ve samimi geçtiği belirtildi.

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Beşiktaş'ın gizli transfer planı ortaya çıktı! Galatasaray derbisinde...

Siyah-beyazlıların bu transferi haziran ayında noktalaycağı öğrenildi. Bu transferin haziran ayı içerisinde noktalanması bekleniyor.

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