25 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor
Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş son dönemde girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak kadrosuna Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u katan Kartal'ın gündeminde şimdi ise 3 isim var. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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