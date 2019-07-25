Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor

Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş son dönemde girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak kadrosuna Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u katan Kartal'ın gündeminde şimdi ise 3 isim var. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





