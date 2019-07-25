25 Temmuz 2019, Perşembe

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Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor

Transfer sezonunun suskun ekiplerinden Beşiktaş son dönemde girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen Siyah-Beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak kadrosuna Ankaragücü'nün golcüsü Tyler Boyd'u katan Kartal'ın gündeminde şimdi ise 3 isim var. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07
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Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

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Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor

Şu ana kadar transferin en suskun takımlarından olan Siyah-Beyazlılar, atağa kalkmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor

Birçok mevki için temaslarını sürdüren Kartal'ın ilk hedefi defans hattına takviyeler yapmak.

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Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor

Savunmaya takviye yapmasına kesin gözle bakılan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Napoli'den Lorenzo Tonelli oldu.

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Beşiktaş'a 3 transfer birden! İtalyan Boğası geliyor

İtalyan basınından Rai Sport kanalındaki gazeteci Ciro Venerato, CN24 televizyonunda katıldığı bir programda Kartal'ın 29 yaşındaki stoper ile ilgilendiğini duyurdu.

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