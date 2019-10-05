05 Ekim 2019, Cumartesi

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Loris Karius yeni adresini açıkladı

Beşiktaş'ta yediği hatalı gollerle eleştirilere hedef olan Loris Karius, İngiliz Guardian'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.10.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 13:08
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Loris Karius yeni adresini açıkladı

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah Beyazlılar'ın Wolverhampton Wanderers'a UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 yenildiği maçın ardından Ada basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

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Loris Karius yeni adresini açıkladı

26 yaşındaki eldiven; geleceği, Türkiye'deki günleri, Real Madrid-Liverpool finalindeki hataları ve Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildikleri karşılaşma hakkında konuştu. İşte Karius'un o sözleri:

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Loris Karius yeni adresini açıkladı

"Liverpool'a dönebilirim"

"Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem var. Sonrasındaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

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Loris Karius yeni adresini açıkladı

Liverpool'a dönebilir, İngiltere veya Almanya'da başka bir takıma da gidebilirim.

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Loris Karius yeni adresini açıkladı

Ancak şu an yalnızca önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili kararı kontratım bittiğinde vereceğim.

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