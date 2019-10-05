05 Ekim 2019, Cumartesi
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Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...
Adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, Abdullah Avcı ile kötü sonuçların devam etmesi durumunda seçim vaadi olarak Samet Aybaba'yı sunacak.
Giriş Tarihi: 05.10.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 11:45
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