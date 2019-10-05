05 Ekim 2019, Cumartesi

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Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...

Adaylığını açıklaması beklenen Serdal Adalı, Abdullah Avcı ile kötü sonuçların devam etmesi durumunda seçim vaadi olarak Samet Aybaba'yı sunacak.

Giriş Tarihi: 05.10.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 11:45
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Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...

Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli.

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Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...

Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkalamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor.

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Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...

20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli kongrede kimlerin aday olacağı merak edilirken, kulislerden çok çarpıcı bilgiler geliyor.

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Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...

Fikret Orman'ın yönetiminde olan ikinci başkan Serdal Adalı adaylık için çalışmalarına devam ediyor.

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Abdullah Avcı'nın yerine sürpriz isim! İşte Serdal Adalı'nın planı...

Yıldırım Demirören'in de destek vereceği Adalı'nın, seçim vaadi olarak camianın gönlünde ayrı bir yeri olan ismi getireceği konuşuluyor...

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