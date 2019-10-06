Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde Akdeniz temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Lider Alanyaspor ise Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ı mağlup ederek puan farkını açmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçının 11'leri...