06 Ekim 2019, Pazar

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde Akdeniz temsilcisini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Lider Alanyaspor ise Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ı mağlup ederek puan farkını açmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçının 11'leri...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 15:37
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar

BEŞİKTAŞ

Karius

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar

Caner

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar

Victor Ruiz

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar

Vida

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  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Abdullah Avcı'dan sürpriz karar

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