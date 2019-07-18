Beşiktaş Vitor Hugo'yu bitirdi! İşte anlaşma detayları

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı iki stoper Enzo Roco ve Nicolas İsimat-Mirin'den bir türlü istediği verimi alamamıştı. Bu sezon aynı hatayı tekrarlamak istemeyen Kartal, uzun süredir müthiş Vitor Hugo'nun peşindeydi, sonunda da işi imza aşamasına getirmeyi başardı. İşte anlaşma detayları...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 07:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





