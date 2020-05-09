Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! "Birlikte başaracağız"

Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu duyuru sonrası siyah-beyazlılara birçok dev kulüpten geçmiş olsun mesajı geldi. O kulüplerin arasında İspanyol devi Barcelona'da var.