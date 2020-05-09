09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! "Birlikte başaracağız"

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra birçok kulüpten siyah-beyazlılara geçmiş olsun mesajı yağdı. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:11
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Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! Birlikte başaracağız

Beşiktaş resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu duyuru sonrası siyah-beyazlılara birçok dev kulüpten geçmiş olsun mesajı geldi. O kulüplerin arasında İspanyol devi Barcelona'da var.

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Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! Birlikte başaracağız

İşte o mesajlar...

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Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! Birlikte başaracağız
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Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! Birlikte başaracağız
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Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! Birlikte başaracağız
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