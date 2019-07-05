05 Temmuz 2019, Cuma

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Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

Gazzetta dello Sport, "Boateng, Barcelona ile yollarını ayırdı, Sassuolo da oyuncusunu satmak istiyor. Ganalı forvet için en cazip teklifi Beşiktaş sundu" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.07.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 08:00
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Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği oyunculardan biri olduğu iddia edilen Kevin Prince Boateng'in siyah-beyazlılara transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

Ganalı futbolcunun Sassuolo'dan ayrılacağı ve şu ana kadar en iyi teklifin Beşiktaş tarafından yapıldığı öne sürüldü.

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Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

Siyah-beyazlıların gündemindeki Boateng için Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

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Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

Barcelona'nın oyuncunun bonservisini alma kararından vazgeçtiğini ve şu anda Ganalı futbolcu için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan olduğu vurgulanırken; bonservisi İtalyan temsilcisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş forması giymeye hazır olduğu iddia edildi.

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Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

SON 4 SEZONDA 6 TAKIMDA OYNADI
SKY Sport İtalia'nın haberine göre de Beşiktaş, Kevin Prince Boateng için Sassuolo ile görüşmelerini hızlandırdı.

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