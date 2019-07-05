Kevın-Prınce Boateng Beşiktaş için hazır

Barcelona'nın oyuncunun bonservisini alma kararından vazgeçtiğini ve şu anda Ganalı futbolcu için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan olduğu vurgulanırken; bonservisi İtalyan temsilcisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng'in Beşiktaş forması giymeye hazır olduğu iddia edildi.