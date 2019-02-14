14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı!

Hırvat yıldızın menajeri, "Roma çok ısrarcı oldu ama Vida, burada onu sahiplenen bir yönetim ve taraftar olduğu için ayrılmadı" dedi.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 00:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 07:53
  • 1
  • 11
Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı!

Siyah beyazlıların yıldızı Vida'nın Dinamo Kiev'den Beşiktaş'a transferinde etkin rol oynayan FIFA menajeri Uğur Avadan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 11
Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı!

Avadan, Hırvat futbolcunun en çok teklif alan oyuncu haline geldiğini söylerken; Roma'yı neden reddettiğini de açıkladı.

  • 3
  • 11
Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı!

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Avadan, "En çok teklifi Vida aldı, fakat kalmayı tercih etti. Roma çok istedi.

  • 4
  • 11
Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı!

Transferinde ısrarcı oldular. Ama Vida, Roma'yı reddetti; çünkü burada onu sahiplenen bir yönetim ve taraftar var. Bu nedenle Roma'ya gitmek istemedi" dedi.

  • 5
  • 11
Kartal'ın aşkı Roma'yı yaktı!

VIDA BÜTÜNLÜK SAĞLIYOR

Avadan şöyle devam etti: "Geleli bir yıl oldu. İki transfer dönemi vardı ve bu iki dönemde de transferi en çok konuşulan oyuncu oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör