14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Gelecek sezondan itibaren ekonomik olarak küçüleceklerini açıklayan Fikret Orman, yeni yapılacak kontratlarda tüm bonusları kaldıracak.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 10:38
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Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ekonomik açıdan düze çıkmak için daralmaya gitmeleri gerektiğini sık sık dile getirirken yönetim, konuyla igili çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda sezon başında 49 milyon Euro'ya çektiği maaş yükünü, 30 milyon Euro'da sabitlemeyi planlıyor.

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Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için gelecek sezondan itibaren yeni transferler ve sözleşme uzatılacak isimlerle sadece net maaş üzerinden anlaşma yapılacak.

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Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!
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Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Ayrıca gençleştirme politikası kapsamında yüksek maaşlı yıldızlar yerine maliyeti düşük, gelecek vadeden isimlerin kadroya katılması için çalışmalara ağırlık verilecek.

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