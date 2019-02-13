13 Şubat 2019, Çarşamba
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Fikret Orman Şenol Güneş'in yerine 3 aday belirledi!
Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in Mircea Lucescu ile yollarını ayıran A Milli Takım'ın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesi durumunda siyah-beyazlı ekibi çalıştırabilecek 3 aday belirlediği ifade ediliyor.
Giriş Tarihi: 13.02.2019 20:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 21:30
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