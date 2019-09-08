08 Eylül 2019, Pazar

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Beşiktaş'a iki müjde birden!

Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ligin ilk 3 haftasında 4 puan toplayarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlılarda taraftarları sevindirecek iki haber birden geldi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 11:52
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Beşiktaş'a iki müjde birden!

Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

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Beşiktaş'a iki müjde birden!

Yeni transferlerini bir an önce takıma adapte etmek isteyen siyah-beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş'a iki müjde birden!

Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Kara Kartal; Boyd, Douglas, Rebocho, Ruiz, Elneny, Diaby ve N'Koudou transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

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Beşiktaş'a iki müjde birden!

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılarda taraftarları sevindiren gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş'a iki müjde birden!

Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların yeni sezon öncesinde Avusturya'da yaptığı kampta sakatlık yaşamıştı.

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