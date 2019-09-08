08 Eylül 2019, Pazar
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Beşiktaş'a iki müjde birden!
Beşiktaş, Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ligin ilk 3 haftasında 4 puan toplayarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlılarda taraftarları sevindirecek iki haber birden geldi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Giriş Tarihi: 08.09.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 11:52
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