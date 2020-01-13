14 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Kartal’da gözler Prijovic’te

Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan yönetim Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Kartal limit sorununu aşarsa transfer gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 07:32
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Kartal’da gözler Prijovic’te

Beşiktaş golcü transferi için tüm şartları zorluyor... Guilherme'ye imza attırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlı yönetim harcama limidi sorununu aşarsa Prijovic'i kiralık olarak kadrosuna katacak.

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Kartal’da gözler Prijovic’te

Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transfer için devreye girdiği öne sürüldü.

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Kartal’da gözler Prijovic’te

KULÜBÜNÜ İKNA EDEMEDİ

Sırp forvetin alacaklarına karşılık Alİttihad'la görüştüğü ancak kulübünü bir türlü ikna edemediği öğrenildi. Bunun üzerine bu oyuncunun kiralanması dışında başka bir formül kalmadı.

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Kartal’da gözler Prijovic’te

ADEM LJAJIC ARACI OLDU

Beşiktaş harcama limidini çözer çözmez bu oyuncunun kiralanması için girişimde bulunacak. Bu arada Adem Ljajic'in de vatandaşı ile görüşerek transferde aracı olduğu öne sürüldü.

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Kartal’da gözler Prijovic’te

23 KARŞILAŞMADA 9 GOL

İki sezondur Al Ittihad kulübünde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 2 sezonda 23 maçta 9 gol attı. Sırp yıldızın Al İttihad'da mutlu olmadığı ve Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ortaya çıktı.

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