14 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Bekle beni İstanbul!

Resmi olarak yarın açıklanması beklenen sambacı çok iddialı: Kariyerimde ilk kez bu kadar büyük bir takımın formasını giyeceğim. Rekabete hazırım. Üzerimdeki sorumluluğun farkındayım.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 07:33
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Bekle beni İstanbul!

Beşiktaş'ın hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya vardığı Guilherme, yeni takımına çok iddialı geliyor. Yeni Malatyaspor'la olan kontratındaki '40 bin euro'ya serbest' kalır maddesinden yararlanılarak transfer edilen Brezilyalı orta saha, siyahbeyaz formayı giymek için gün sayarken, diğer taraftan da hedeflerini anlatıyor.

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Bekle beni İstanbul!

İstanbul'da ev bakmaya başlayan 28 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda heyecanını paylaşıp "Kariyerimde ilk kez bu kadar büyük bir takımın formasını giyeceğim.

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Bekle beni İstanbul!

Üstelik taraftarıyla meşhur bir kulüp. Bu beni elbette korkutuyor ama aynı zamanda ateşliyor. Daha önceki performansımın çok üzerine çıkmam gerektiğinin farkındayım" dediği belirtildi.

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Bekle beni İstanbul!

'EN VERİMLİ DÖNEMİMDEYİM'

Guilherme'nin takımda yer alan Ljajic, Diaby gibi isimlerle gireceği rekabet için de "İkisi de önemli oyuncular. Özellikle Ljajic ile böyle bir mücadele beni daha ileriye taşır. Futbolumun en verimli dönemindeyim.

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Bekle beni İstanbul!

Beşiktaş'ta bu dönemin belki de tek transfer edilen ismi olacağım. Bu sorumluluğun altından kalkmam için kendimi göstermem gerek ve bunu başaracak gücü kendimde görüyorum.

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