05 Haziran 2020, Cuma

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Beşiktaş'tan transferde dev harekat! İngiltere Premier Lig'den...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligler, yaklaşık 3 ay sonra 12 Haziran'da resmen başlıyor. Bu aradan faydalanarak gelecek sezon için transfer çalışmalarını Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibinden flaş bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 17:06
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Beşiktaş'tan transferde dev harekat! İngiltere Premier Lig'den...

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda…

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Beşiktaş'tan transferde dev harekat! İngiltere Premier Lig'den...

Bu kulüplerden olan Beşiktaş'ta ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla 5. Sırada yer alırken, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle gerek saha içinde gerekse saha dışında pozitif bir hava yakalamayı başarmıştı.

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Beşiktaş'tan transferde dev harekat! İngiltere Premier Lig'den...

An itibarıyla zirveden 9 puan geride bulunan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda.

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Beşiktaş'tan transferde dev harekat! İngiltere Premier Lig'den...

Bu günlerde transferin hareketli ekiplerinden olan Kartal'ın gündemi oldukça yoğun…

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Beşiktaş'tan transferde dev harekat! İngiltere Premier Lig'den...

Gelecek isimlerin yanında kadroda bulunan bazı isimlerle vedalaşacak olan Beşiktaş için birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ediyor.

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