27 Temmuz 2019, Cumartesi

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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için çılgın teklif!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Kara Kartal'da Burak Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lecce çılgın bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 08:42
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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için çılgın teklif!

Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Burak Yılmaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için çılgın teklif!

Sezon bitimiyle birlikte 34 yaşındaki forveti transfer listesinin ilk sırasına alan İtalyan Serie A temsilcilerinden Lecce ilk resmi teklifini siyah-beyazlı kulübe iletti.

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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için çılgın teklif!

İyi bir fiyatla kapıyı çalan İtalyan ekibi, Beşiktaş yönetiminin kafasını karıştırdı.

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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için çılgın teklif!

Maddi sıkıntıların yaşandığı Kartal'da teklif değerlendirmeye alındı. İşte detaylar...

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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için çılgın teklif!

İtalyan ekibi, prensip anlaşmasına vardıkları Burak için Beşiktaş'a 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

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