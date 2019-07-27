27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Beşiktaşlı Burak Yılmaz için çılgın teklif!
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Kara Kartal'da Burak Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lecce çılgın bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.07.2019 08:42
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