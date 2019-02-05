Kagawadan Galatasaray sözleri!

05 Şubat 2019, Salı
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Kagawa'dan Galatasaray sözleri!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mirin, Kagawa ve Burak Yılmaz'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu. Daha sonra söz futbolculara gelirken Kagawa, Nagatomo ve Galatasaray ile ilgili konuştu.
Giriş Tarihi: 05.02.2019 15:39
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