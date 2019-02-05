Kagawadan Galatasaray sözleri!

Kagawa'dan Galatasaray sözleri!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mirin, Kagawa ve Burak Yılmaz'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu. Daha sonra söz futbolculara gelirken Kagawa, Nagatomo ve Galatasaray ile ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 15:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





