30 Temmuz 2019, Salı
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Kagawa'nın yeni takımı belli oldu!
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlı yönetimin, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla camianın beğenisini kazanan Shinji Kagawa'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Ancak Japon futbolcudan Beşiktaş taraftarını üzecek bir haber geldi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 20:19
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