30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Beşiktaş ile Schalke arasında haziran ayından itibaren yapılan temaslarda sona gelindi. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Konoplyanka için anlaşma sağlanmak üzere.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 10:01
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Transferde gaza basan Beşiktaş sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Haziran ayından itibaren Schalke'nin yıldızı Yevhen Konoplyanka ile temaslarını sürdüren ve anlaşma aşamasına gelen Siyah-Beyazlı yöneticiler, bonservis konusunda da Alman ekibi ile yapılan görüşmelere hız verdi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Bundesliga temsilcisi ile yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelen Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde bir açıklama yapması bekleniyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Almanya'da 4 milyon euro civarında yıllık ücret alan 29 yaşındaki oyuncunun 3 milyon euro civarında bir rakama Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

654 DAKİKADA SADECE 1 GOL ATTI

Konoplyanka bu sezon Bundesliga'da Schalke formasıyla 13 karşılaşmada sahaya çıktı ve 654 dakika görev aldı.

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