31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

Takviye çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki başarılı stoper Eliaquim Mangala, adım adım Beşiktaş'a geliyor. The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız yıldızı ikna edebilmesi durumunda İngiliz kulübü oyuncuyu bedelsiz gönderecek.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 06:39
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Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kazandı. Siyah-beyazlıların uzun süredir ilgilendiği isimlerden biri olan Eliaquim Mangala hakkında sıcak bir gelişme yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

M City'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bedelsiz olarak Beşiktaş'a transferine izin verileceği öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, başarılı stoper Mangala'yı transfer etmek istiyor.

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Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

Manchester City'de teknik direktör Guardiola'nın sistemine uymadığı için gönderilmesi planlanan tecrübeli futbolcunun olası transferine onay çıktı.

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Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

45 MİLYON EURO'YA GİTTİ
İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Mangala ile anlaşması halinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız stoperi bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti.

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