Beşiktaş'ta Eliaquim Mangala harekatı! Bedelsiz geliyor

Takviye çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki başarılı stoper Eliaquim Mangala, adım adım Beşiktaş'a geliyor. The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız yıldızı ikna edebilmesi durumunda İngiliz kulübü oyuncuyu bedelsiz gönderecek.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 06:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





