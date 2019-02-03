03 Şubat 2019, Pazar
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Kagawa şov yaptı sosyal medya çıldırdı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Kagawa oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde 2 gol attı. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada çıldırdı. İşte taraftarların Kagawa paylaşımları...
Giriş Tarihi: 03.02.2019 21:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 21:12
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