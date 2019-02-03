03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 6-2'lik galibiyet ile döndü. Caner Erkin'in 59.dakikada oyundan alınırken yedek kulübesini tekmelemesi ve Şenol Güneş'e gösterdiği sert tepkiler maça damga vuran diğer bir detay oldu.

Giriş Tarihi: 03.02.2019 21:13
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Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler
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