Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 6-2'lik galibiyet ile döndü. Caner Erkin'in 59.dakikada oyundan alınırken yedek kulübesini tekmelemesi ve Şenol Güneş'e gösterdiği sert tepkiler maça damga vuran diğer bir detay oldu.