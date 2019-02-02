02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 15:07
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Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da 21 kişilik kadroya aldı.

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Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı Antalya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

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Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Loris Karius

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Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Utku Yuvakuran

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Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Ersin Destanoğlu

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