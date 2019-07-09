09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek

Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta hareketlilik başladı. Yeni sezonda Abdullah Avcı ile birlikte zirveye oynayacak bir takım kurmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda gündem orta saha transferi... Adem Ljajic, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerinde mutlu sona ulaşan Kara Kartal, son olarak Bundesliga'da Hamburg forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren Alman futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 09.07.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 07:52
  • 1
  • 14
Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek

Transfer döneminin suskun ekiplerinden biri olan Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  • 2
  • 14
Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek

Beşiktaş Hamburg'la sözleşmesi biten 28 yaşındaki Lewis Holtby için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

  • 3
  • 14
Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek

Alman futbolcuya teknik heyetten de onay çıktığı belirtildi. Bu transfer için girişimler önümüzdeki hafta hız kazanacak.

  • 4
  • 14
Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek

Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Siyah beyazlılar başarılı orta saha oyuncusuna yıllık 1 milyon 200 bin euro maaş vermeyi planlıyor.

  • 5
  • 14
Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek

ADA'DA BEKLEDİĞİNİ BULAMADI
36 yaşına gelen Atiba'nın mevkiisi için düşünülen Lewis Holtby, ofansif orta saha dışında 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör