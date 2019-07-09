09 Temmuz 2019, Salı
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Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek
Transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta hareketlilik başladı. Yeni sezonda Abdullah Avcı ile birlikte zirveye oynayacak bir takım kurmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda gündem orta saha transferi... Adem Ljajic, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerinde mutlu sona ulaşan Kara Kartal, son olarak Bundesliga'da Hamburg forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren Alman futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 09.07.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 07:52
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