Beşiktaşta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

27 Ocak 2019, Pazar
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Beşiktaş'ta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!
Quaresma, önceki akşam 2014-15 sezonundan beri Beşiktaş formasıyla resmi maçlardaki 6. kırmızı kartı gördü. En kritik maçlarda yediği kırmızı kartlar yüzünden adeta takımın dengesini bozan Portekizli yıldız cezalara rağmen agresifliğinden kurtulamadı.
Giriş Tarihi: 27.01.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 07:50
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