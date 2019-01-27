27 Ocak 2019, Pazar

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Beşiktaş'ta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

Quaresma, önceki akşam 2014-15 sezonundan beri Beşiktaş formasıyla resmi maçlardaki 6. kırmızı kartı gördü. En kritik maçlarda yediği kırmızı kartlar yüzünden adeta takımın dengesini bozan Portekizli yıldız cezalara rağmen agresifliğinden kurtulamadı.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 00:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 07:50
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Beşiktaşta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

25 OCAK 2019 ERZURUM: Beşiktaş, Erzurumspor karşısında 1-1'i yakalamış 2'nci golü atıp galibiyeti kovalıyordu. Q7 kırmızı kartla atılınca takımın tüm dengesi bozuldu.

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Beşiktaşta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

13 ARALIK 2018 MALMÖ: Rakip takımın oyuncusu Franz Brorsson'un kaval kemiğine vurdu. Kırmızı kart gördü. Maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Beşiktaş gol atamadı. Avrupa Kupalarına veda etti.

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Beşiktaşta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

1 MART 2018 F.BAHÇE: Josef'e tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü. 5 maç ceza aldı. Karşılaşma 2-2 bitti. O maçın rövanşı gergin geçti. Şenol Güneş tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Beşiktaş sahadan çekildi. Siyah-beyazlılar böylece bu sezon Türkiye Kupası'nda yer alamadı.

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Beşiktaşta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

23 EYLÜL 2017 F.BAHÇE: 41'inci dakikada Valbuena'ya, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketten sonra çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Onun yaktığı ateşten sonra takım arkadaşları Oğuzhan ve Atiba'da kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 11 NİSAN 2016 BURSA: Maçın bittiği anda Bursaspor'dan Hosogai ile beraber kırmızı kartla cezalandırıldı. İki takım taraftarları arasında zaten gergin olan ortamı iyice gerdi.

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Beşiktaşta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

22 AĞUSTOS 2015 TRABZON: Maçta beraberliği getiren golü attı. Hemen ardından hakem düdük çalmadan topa vurduğu için kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçı Trabzonspor 2-1 kazandı.

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