Beşiktaş'a Mohamed Elneny'den iyi haber! Transfer...

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Türkiye'nin haberine göre, satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Mısırlı futbolcunun bonservisini şu anda hiçbir kulübün karşılaması mümkün olmadığı için Beşiktaş'a bir şans doğmuş oldu.