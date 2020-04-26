26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a Mohamed Elneny'den iyi haber! Transfer...

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket ediyor. Bu kapsamda Mısırlı futbolcuyu tekrar kiralamak isteyen siyah-beyazlılara Arsenal'den iyi haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 16:42
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Beşiktaş'a Mohamed Elneny'den iyi haber! Transfer...

Son günlerde ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş'a sevindirici haber Londra'dan geldi.

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Beşiktaş'a Mohamed Elneny'den iyi haber! Transfer...

Siyah-beyazlıların sezon başında bir yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny, performansıyla bu sezon en başarılı isimler arasında yer almıştı.

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Beşiktaş'a Mohamed Elneny'den iyi haber! Transfer...

Corona virüsü salgını öncesinde harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler, 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda da bulundurmak için girişimde bulunmuş ancak Arsenal'den olumsuz cevap almıştı.

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Beşiktaş'a Mohamed Elneny'den iyi haber! Transfer...

Salgın sonrası bütün dünyada değişen spor ekonomisi sebebiyle Londra ekibi, Beşiktaş'a yeniden haber gönderdi.

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Beşiktaş'a Mohamed Elneny'den iyi haber! Transfer...

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Türkiye'nin haberine göre, satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Mısırlı futbolcunun bonservisini şu anda hiçbir kulübün karşılaması mümkün olmadığı için Beşiktaş'a bir şans doğmuş oldu.

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