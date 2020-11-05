05 Kasım 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaşlı o yıldızı bu sözlerle övdü! "Oynadığı zaman fark yaratıyor"

Süper Lig'e iyi bir giriş yapamayan Beşiktaş, ligde çıktığı son 2 maçta 6 puan toplayarak 7 hafta sonunda 10 puana ulaşmayı başardı. Siyah-beyazlılar ayrıca 7 haftanın 1 haftasını da bay geçti. Kara Kartal'ı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, takımdaki bir ismi ayrı olarak değerlendirirken çarpıcı bir tespitte bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:52
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Beşiktaşlı o yıldızı bu sözlerle övdü! Oynadığı zaman fark yaratıyor

TURGAY DEMİR - ÖZ EVLAT SERGEN!

Beşiktaş zor zamanlardan geçiyor. Böyle bir dönemde öz evlat Sergen Yalçın'ın takımının başında olması büyük bir şans. Çünkü el oğlu böyle kahır çekmez...

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Beşiktaşlı o yıldızı bu sözlerle övdü! Oynadığı zaman fark yaratıyor

Sergen hoca her şeye rağmen kendisini ve takımını motive etmeye çalışıyor... Kan kuzsa da kızılcık şerbeti içtim diyor ve işine bakıyor. Hocanın bu yürekli gayretiyle takım iki haftadır kazanırken sistem de yavaş yavaş oturuyor.

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Beşiktaşlı o yıldızı bu sözlerle övdü! Oynadığı zaman fark yaratıyor

Galibiyet serisi devam ederse tüm oyuncuların öz güveni artacak ve daha iyi bir Beşiktaş izleme şansımız olacak.

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Beşiktaşlı o yıldızı bu sözlerle övdü! Oynadığı zaman fark yaratıyor

DE SOUZA KİLİT İSİM

Beşiktaş orta sahası oldukça kalabalık. Orada forma Kartal'ın pençesinde. Atiba ve Dorukhan en şanslılar, üçüncü isim konusunda Josef De Souza, Oğuzhan'a göre bir adım, Ljajic'e göre beş adım önde. Çünkü oynadığı zaman fark yaratıyor...

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Beşiktaşlı o yıldızı bu sözlerle övdü! Oynadığı zaman fark yaratıyor

OZİ'YE ÖZEL İLGİ ŞART

Yapılan iş profesyonel olsa da zaman zaman futbolcular duygusal tavırlar içine girebiliyorlar. Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan böyle bir karakter; aşırı duygusal... Kimine göre panik atak!

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