23 Mayıs 2019, Perşembe

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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3.bitirip sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 19:44
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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor.

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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

33. hafta sonunda 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip forvet transferine hız verdi.

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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Ajansspor'un haberine göre Senegalli forvet Ablaye Mbengue Beşiktaş ile olan transfer görüşmelerini açıkladı.

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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

"Beşiktaş'ta oynamak isterim"
Beşiktaş'ın ilgisi var. Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Beşiktaş'la kontağımız devam ediyor. Benim için çok büyük bir fırsat.

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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...

Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynamak isterim.

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