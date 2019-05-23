23 Mayıs 2019, Perşembe
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İşte Beşiktaş'ın yeni santrforu! Transferi böyle duyurdu...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3.bitirip sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ta transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 19:44
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