23 Mayıs 2019, Perşembe

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Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!

Şenol Güneş'in sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'tan, Başkan Fikret Orman'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptığı iddialarına yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 19:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 19:40
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Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!

Beşiktaş yönetimi, Ersun Yanal ve Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, "Burak Yılmaz da istenmiyordu ancak yanıldılar.

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Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!

Ersun Yanal da çok isteniyordu ama sonuç ortada. Taraftar gibi düşünürsek hata yaparız." şeklinde sözler kullandığına dair haberler çıkmıştı.

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Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!

Beşiktaş yönetimi, bu haberlere ilişkin kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

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Beşiktaş'tan Ersun Yanal açıklaması!

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada son birkaç gündür Başkanımızın söylemediği, asılsız ve yalan ifadeler beyanat vermiş gibi gösterilerek paylaşılmaktadır.

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