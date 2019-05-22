22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam
Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Dış transferde dört koldan oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar ilk transferinde mutlu sona ulaştı. İşte anlaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 22.05.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 16:10
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