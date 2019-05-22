22 Mayıs 2019, Çarşamba

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Dış transferde dört koldan oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar ilk transferinde mutlu sona ulaştı. İşte anlaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 22.05.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 16:10
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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla tekrar şampiyonluk yarışına dahil olan ancak Galatasaray ve Trabzonspor yenilgileriyle birlikte ligi 4. bitirme ihtimali bulunan Beşiktaş, transferde gaza bastı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam

Fikret Orman'ın Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden başkan seçilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Kara Kartal'da ilk hedef yeni teknik direktörü kısa süre içerisinde takımın başına geçirmek.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam

Şenol Güneş'in yeni sezonda A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olması sebebiyle önceliği teknik direktör arayışına veren siyah-beyazlıların adı Abdullah Avcı, Tayfun Korkut, Guti, Sergen Yalçın ve Okan Buruk gibi isimlerle anılıyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam

Yönetimin yeni teknik direktörü kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, bir yandan da iç ve dış transfer çalışmaları yürütülüyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam

Sezon sonunda 7 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Isimat-Mirin, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz, Gökhan Töre, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek ile yolların ayrılması planlanıyor.

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