20 Ağustos 2019, Salı

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi. Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 06:38
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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Sezona 3-0'lık Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan siyah-beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho bombalarını peş peşe patlatarak yeni sezon için rakiplerine gözdağı verdi.

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim ise önceliği forvet transferini vermiş durumda...

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın yanına bir takviye daha yapmak isteyen Kara Kartal'ın adı Khouma Babacar ve Miguel Borja isimlerle anılıyordu.

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İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Siyah-beyazlılarda devam eden transfer hamlelerinde gündeme gelen son isim Gremio forması giyen Luan oldu.

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