İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi. Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 06:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





