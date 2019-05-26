26 Mayıs 2019, Pazar

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Ünlü gazeteci açıkladı

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Dünyaca ünlü gazetecİ Gianluca Di Marzio, siyah-beyazlıların ilk transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 17:24
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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Ünlü gazeteci açıkladı


Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla şampiyonluk potasına giren ancak aldığı 31. haftada aldığı Galatasaray mağlubiyetiyle bu şansını yitiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Ünlü gazeteci açıkladı

Önceliği teknik direktör arayışına veren Kara Kartal'da salı günü Abdullah Avcı'yla bir görüşme gerçekleştirilecek.

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Ünlü gazeteci açıkladı

Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilen siyah-beyazlıların bu görüşmenin ardından tecrübeli hocanın resmen duyurulması bekleniyor.

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Ünlü gazeteci açıkladı

Teknik direktör için Abdullah Avcı'ya yoğunlaşmış olan Beşiktaş'ta bir yandan yaz transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Ünlü gazeteci açıkladı

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Kartal, mali problemler nedeniyle transfer bütçesinde kısıtlamaya gidilecek.

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