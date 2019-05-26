26 Mayıs 2019, Pazar
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İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Ünlü gazeteci açıkladı
Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Dünyaca ünlü gazetecİ Gianluca Di Marzio, siyah-beyazlıların ilk transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 17:24
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