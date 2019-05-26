27 Mayıs 2019, Pazartesi
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İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a vaatleri
Başkan Fikret Orman'la yarın bir görüşme yapacak olan Abdullah Avcı, uzun süreli sözleşme isteyecek. Karşılığında ise şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı vadedecek.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 23:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 23:26
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