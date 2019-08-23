23 Ağustos 2019, Cuma

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İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı

Transfer döneminde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda orta saha ve forvet takviyesi için harekete geçen siyah-beyazlılar ile ilgili sürpriz bir iddia atıldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 21:33
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İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda transfer hareketliliği sürüyor.

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İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisiyle birlikte kadroya katılmasının ardından transferde uzun süre suskun kalan siyah-beyazılar Tyler Boyd, Douglas, Victor Luiz ve Pedro Rebocho hamleleriyle sessizliğini bozmuştu.

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İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı

Kara Kartal son olarak ise Tottenham forması giyen kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı

Oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim, yeni bir transfer operasyonu için kolları sıvadı.

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İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlılar, orta saha ve forvet takviyeleri yaparak transferi noktalamak istiyor.

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