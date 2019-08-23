İşte Beşiktaş'ın 6. transferi! Görüşmeler başladı

Transfer döneminde uzun süre sessiz kaldıktan sonra bombaları peş peşe patlayan Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda orta saha ve forvet takviyesi için harekete geçen siyah-beyazlılar ile ilgili sürpriz bir iddia atıldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 21:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





