23 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu.
Giriş Tarihi: 23.08.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 19:31
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