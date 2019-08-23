23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 19:31
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Göztepe'nin 11'i:

Beto

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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Gassama

  • 3
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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Sanneh

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  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Titi

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  • 22
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Leo

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