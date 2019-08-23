Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın 11'leri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 19:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





