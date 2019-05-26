27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Adem Ljajic’te mutlu son

Beşiktaş'ta dün flaş bir gelişme vardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık oynattığı Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Torino'dan aldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 07:48
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Adem Ljajic’te mutlu son

Sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Adem Ljajic'te mutlu son...

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Adem Ljajic’te mutlu son

Beşiktaş'ta kısa sürede beklentileri karşılayan ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Sırp futbolcu, 3 sezon daha siyahbeyazlı formayı giyecek.

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Adem Ljajic’te mutlu son

Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullandığını İtalyan ekibine iletti.

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Adem Ljajic’te mutlu son

Kartal'ın bu transfer için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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Adem Ljajic’te mutlu son

Bu sezon taraftarların da sevgilisi haline gelen Ljajic de 3 senelik sözleşmeye imza atacak.

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