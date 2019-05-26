27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Adem Ljajic’te mutlu son
Beşiktaş'ta dün flaş bir gelişme vardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık oynattığı Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Torino'dan aldı.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 07:48
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