Adem Ljajic’te mutlu son

Beşiktaş'ta dün flaş bir gelişme vardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık oynattığı Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Torino'dan aldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 07:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





