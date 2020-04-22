İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Corona virüsünün futbol kulüplerini olumsuz etkilemesinden sonra, oyuncularından maaş indirimi isteyen Beşiktaş, indirim yapmayan isimlerle yolların ayrılacağını açıklamıştı. İngiliz basınına göre, Siyah-beyazlı takımın en çok kazanan isimlerinden olan Domagoj Vida'ya Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:34 ABONE OL