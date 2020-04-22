22 Nisan 2020, Çarşamba

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İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Corona virüsünün futbol kulüplerini olumsuz etkilemesinden sonra, oyuncularından maaş indirimi isteyen Beşiktaş, indirim yapmayan isimlerle yolların ayrılacağını açıklamıştı. İngiliz basınına göre, Siyah-beyazlı takımın en çok kazanan isimlerinden olan Domagoj Vida'ya Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 16:34
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İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor... Siyah beyazlılar, Hırvat yıldız Domagoj Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre Aston Villa, siyah beyazlı futbolcu için devreye girdi..

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İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

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İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu

"Aston Villa kulübünün teknik direktörü Dean Smith, transfer için kararını verdi. Dinamo Kiev'in ardından Beşiktaş'a gitmesinin ardından Vida, Rusya'daki Dünya Kupası'nda mükemmel bir performans sergilemişti.

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İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu

Aston Villa, geçen süre zarfında (Dünya Kupası'ndan bu yana) Hırvat futbolcu ile sürekli olarak bağlantılıydı ve şimdi, yıldız futbolcunun transferinde büyük bir aşama kaydetti.

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İngilizler açıkladı! Beşiktaş'ta Domagoj Vida Premier Lig yolcusu

Hırvat futbolcunun şu anki kontratının bitmesine 2 yıl kaldı ve Beşiktaş, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle mali kriz yaşadı. Siyah beyazlılar, bu yaz merkez savunmacı ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

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